В ЕС запускают новую систему контроля на границе 14 10.04.2026, 13:32

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С 10 апреля въезд изменится для граждан вне ЕС, включая белорусов.

Новая система EES будет полностью введена с 10 апреля и может существенно модернизировать контроль в ЕС, но не обойдется без первых сбоев, сообщает «Евроньюс».

Поездки в Европу в ближайшие дни могут заметно измениться. Система въезда-выезда ЕС (EES), поэтапное внедрение которой началось 12 октября прошлого года в 29 европейских странах, начнет работать в полном объеме с 10 апреля 2026 года.

Это означает, что штампы в паспортах заменят электронные отметки о въезде и выезде, а также о случаях отказа во въезде для краткосрочных путешественников из стран, не входящих в ЕС.

Также будут фиксироваться биометрические данные, такие как изображение лица и отпечатки пальцев, а также персональные данные из вашего проездного документа. По данным Еврокомиссии, с начала внедрения системы более 24 000 человек получили отказ во въезде из-за просроченных или поддельных документов либо из-за того, что не смогли убедительно обосновать цель поездки. Более 600 человек были признаны представляющими угрозу безопасности Европы.

Собираетесь в ближайшие месяцы в путешествие по Европе? Вот что важно знать.

К кому применяется система EES и кто освобожден?

Система EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС и Шенген, и направляющихся в страны Шенгенской зоны или ЕС в короткие поездки до 90 дней в течение 180‑дневного периода.

Под это правило подпадают, в частности, граждане Великобритании, а также путешественники, не нуждающиеся в визе, независимо от того, едут они как туристы или по делам. Система касается и владельцев недвижимости в странах ЕС, если у них нет вида на жительство.

Однако Ирландия и Кипр освобождены от использования EES — там по-прежнему будут проводить ручную проверку паспортов.

От действия системы EES также освобождены некоторые категории путешественников.

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