Обыск в «Новой газете»: из редакции на носилках вынесли российского силовика 16 10.04.2026, 10:44

9,880

Ему стало плохо во время обыска.

В Москве из редакции «Новой газеты», где вчера, 9 апреля, прошли обыски, на руках вынесли мужчину без сознания.

На видео попал момент, как врачи и сотрудники правоохранительных органов в масках выносят из здания мужчину в костюме на импровизированных носилках. Его укладывают на каталку, а затем грузят ее в машину скорой помощи, пишет «Медуза».

По данным «Осторожно, новости», человек, которого увезли на машине скорой помощи из редакции «Новой газеты», — сотрудник силового ведомства. «Он почувствовал недомогание в области сердца во время следственных мероприятий в офисе издания», — пишет телеграм-канал.

«Новая газета» в свою очередь, подтвердила, что госпитализированный — не работает в редакции.

Днем 9 апреля сотрудники спецслужб в масках пришли с обыском в редакцию «Новой газеты» в Москве. Обыск проходит по делу о незаконном использовании персональных данных. Задержан обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com