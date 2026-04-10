Из Беларуси запускают новые международные автобусные рейсы
- 10.04.2026, 10:58
- 2,162
Один из маршрутов соединит Гомель, Варшаву и Краков.
С 15 апреля возобновляет работу один из самых протяженных международных маршрутов — Гомель — Краков. По дороге автобус заезжает также в Могилев, Брест и Варшаву, а всего проходит свыше 1200 км. Маршрут протяженный, зато у пассажиров появилась возможность добраться до нужного места без пересадок, сообщает сервис «Атласбас».
Выезд из Гомеля по средам в 07:10, в обратный путь из Кракова автобус отправляется по пятницам в 17:00.
В пути — чуть более 20 часов. На маршруте работают большие автобусы европейского класса: комфорт в пути обеспечен. Поездка обойдется в 220 рублей.
Также с 16 апреля гродненский автопарк открывает рейс Гродно — Белосток на 05:00. Отправление из Белостока — 11:00.