NYT: Для Путина Иран — почти незаменим 3 10.04.2026, 11:02

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Падение режима в Тегеране станет тяжелым ударом для Москвы.

Военный конфликт вокруг Ирана неожиданно оказался выгоден России: рост цен на нефть, частичное ослабление санкционного давления и переключение внимания Запада позволили Москве укрепить свои позиции. Переговоры по Украине фактически поставлены на паузу — в Кремле прямо указывают, что у США появились другие приоритеты, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако долгосрочные последствия происходящего вызывают в Москве тревогу. Даже в случае сохранения хрупкого перемирия Иран уже понес серьезные потери — экономические, военные и политические. Если же боевые действия возобновятся, страна может столкнуться с еще более глубоким кризисом вплоть до дестабилизации.

Для России Иран — не просто партнер, а ключевой элемент противостояния с Западом. Сотрудничество между двумя странами значительно усилилось после 2022 года, когда иранские беспилотники начали активно применяться в Украине. С тех пор взаимодействие расширилось: от военных технологий до схем обхода санкций и обмена разведданными.

Связь Москвы и Тегерана основана на общем восприятии мировой системы как враждебной. Это привело к формированию устойчивого партнерства, закрепленного соглашением 2025 года. При этом страны не обязаны защищать друг друга напрямую, но помогают сохранять способность вести затяжные конфликты.

Иран играет для России особую роль благодаря своей способности оказывать давление на США и мировую экономику — например, через контроль над Ормузским проливом. В отличие от других союзников Москвы, таких как Северная Корея, Тегеран обладает значительным региональным влиянием.

В Кремле понимают, что падение иранского режима станет серьезным ударом. Ни один другой партнер не сможет заменить его в глобальной стратегии сдерживания Запада. При этом возможности России напрямую вмешаться ограничены из-за войны в Украине и риска усиления санкций.

Поэтому Москва, вероятно, будет продолжать поддержку Ирана в скрытой форме — через поставки технологий, разведданные и непрямое военное содействие.

Эксперты отмечают, что для Путина устойчивость Ирана — это доказательство жизнеспособности модели, основанной на противостоянии западному давлению. Его возможный крах, напротив, станет серьезным стратегическим поражением Москвы.

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