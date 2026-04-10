Бойцы ВСУ уничтожили редкую РСЗО «Торнадо-Г» 3 10.04.2026, 11:23

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Потеря такой техники становится серьезным ударом для российского ВПК.

Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать приоритетные цели противника. На этот раз результатом слаженной работы пехоты и аэроразведки стало уничтожение модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К51М «Торнадо-Г». Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Операция стала результатом четкой координации: цель была оперативно обнаружена и идентифицирована бойцами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, после чего операторы FPV-дронов подразделения «Р.У.Г.» нанесли точный удар.

Если в 2021 году система стоила около $1 млн, то сегодня, из-за санкционного дефицита микроэлектроники и инфляции в РФ, ее стоимость оценивают в $2,1–2,7 млн.

Главная особенность «Торнадо-Г» — автоматизированная система управления наведением и огнем (АСУП). Без этого дефицитного элемента система деградирует до уровня старого советского «Града», что резко снижает точность и скорость работы.

Цикл производства одной такой единицы занимает от 6 до 12 месяцев. Из-за санкций на западные компоненты компенсация таких потерь для российского ВПК является сверхсложной задачей.

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