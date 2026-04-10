Один из последних банков ЕС уходит из России 2 10.04.2026, 11:34

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UniCredit решил ликвидировать бизнес вместо продажи.

Итальянская группа UniCredit отказалась от продажи Юникредит-банка в России и вместо этого собирается ликвидировать его, сообщили «Коммерсанту» осведомленные источники. По их словам, такой вариант выгоднее, поскольку при продаже из-за установленных российскими властями дисконта и обязательных выплат UniCredit получила бы около 10% от капитала банка. «Сейчас реализуются все возможные активы, сворачивается сеть, розничный бизнес в регионах уже свернут, корпоративный тоже сворачивают, идет сокращение кадров, в том числе клиентских менеджеров с большими выплатами», — отметил один из собеседников издания.

После завершения ликвидации остатки капитала Юникредит-банка будут заморожены на счетах типа С, но в будущем они могу быть использованы для обмена на заблокированные российские активы за рубежом, уточнили в разговоре с «Коммерсантом» юристы. В июле 2025 года суд в Италии обязал UniCredit уйти с российского рынка в течение девяти месяцев. В ноябре гендиректор группы Андрея Орчел заявил, что банк прилагает «галактические усилия» для соблюдения международных санкций в отношении российского бизнеса. Он отмечал, что банк действует осторожно, чтобы не потерять российское подразделение, стоимость которого оценивается примерно в 3,8 млрд евро. Юникредит-банк — один из последних европейских банков, продолжающих работать в России после начала полномасштабной войны в Украине.

В презентации для инвесторов по итогам результатов за 2025 год UniCredit отчитался о сокращении операционной деятельности российского подразделения. Объем проводимых им трансграничных платежей сузился с более чем 25 млрд евро в марте 2022-го до менее чем 5 млрд евро в декабре 2025-го. Кредитный и депозитный портфели банка за то же время сократились с 6,9 млрд евро до 600 млн евро и с 7,8 млрд евро до 500 млн евро соответственно. Общее количество сотрудников по итогам 2025 года составило 1,56 тыс., что почти на 40% меньше, чем годом ранее.

После начала войны UniCredit, как и другие западные банки, объявил о планах избавиться от российского бизнеса. Продать «дочки», впрочем, удалось немногим: французской группе Societe Generale, нидерландскому ING и американскому Goldman Sachs. Весной прошлого года купить российскую «дочку» UniCredit предлагали компании из ОАЭ. Однако сделка подвисла в воздухе из-за опасений, что за покупателями могут стоять российские интересанты.

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