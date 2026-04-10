Крупные магазины Минска объявили распродажу 1 10.04.2026, 12:02

3,848

Скидки на товары достигнут 70%.

Универмаги белорусской столицы в выходные дни порадуют покупателей выгодными скидками. Цены на отдельный ассортимент товаров с 10 по 12 апреля будут снижены до 70%, сообщает «Минск-Новости». Рассказываем, куда идти за покупками.

ЦУМ

В пятницу и выходные дни действует скидка до 50% на непродовольственные товары от 9 рублей за штуку или метр. Выгода на на мебель в эти дни составит до 10%.

ГУМ

11 и 12 апреля до 70% будут снижены цены на товары для детей; до 60% – на ювелирные изделия, одежду, бельевой трикотаж, головные уборы, швейные аксессуары, обувь для взрослых, парфюмерию и косметику, посуду, изделия хозяйственного назначения, товары для шитья, текстиль и сувениры; до 40% – на портьеры, до 30% – на компьютерную периферию; до 20% – на бижутерию и часы, галантерею и ткани; до 15% – на фоторамки, электротовары, бытовую и кухонную технику; до 10% – на велосипеды и прочее.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Ежедневно на протяжении всего месяца покупателям предлагают скидки от 5 до 70% на выделенный ассортимент различных товаров.

ТЦ «Кiрмаш»

В субботу и воскресенье здесь предусмотрен ряд скидок на многочисленные категории товаров:

— до 60 % — на женскую одежду и ювелирные изделия;

— до 45 % — на часы;

— до 40 % — на галантерею, мужскую одежду, домашний текстиль и сложнобытовую технику;

— до 35 % — на обувь, товары для дома, керамику и мебель;

— до 30 % — на белье, чулочно-носочные изделия.

В пятницу, 10 апреля, со скидкой от 30% можно будет купить женскую и мужскую одежду, бельевой трикотаж и ювелирные изделия, от 25% – галантерею и ковры. На обувь, носки и чулки, парфюмерию, домашний текстиль, косметику, сувениры и товары для дома распространяются скидки от 20%. Детская одежда, игрушки, канцелярия и мебель предлагаются со скидкой от 15%. При этом скидки не распространяются на товары, стоимость которых меньше 5 рублей, либо те, что участвуют в других акциях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com