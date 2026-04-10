Крупные магазины Минска объявили распродажу

Крупные магазины Минска объявили распродажу1
- 10.04.2026, 12:02
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Скидки на товары достигнут 70%.
Универмаги белорусской столицы в выходные дни порадуют покупателей выгодными скидками. Цены на отдельный ассортимент товаров с 10 по 12 апреля будут снижены до 70%, сообщает «Минск-Новости». Рассказываем, куда идти за покупками.
ЦУМ
В пятницу и выходные дни действует скидка до 50% на непродовольственные товары от 9 рублей за штуку или метр. Выгода на на мебель в эти дни составит до 10%.
ГУМ
11 и 12 апреля до 70% будут снижены цены на товары для детей; до 60% – на ювелирные изделия, одежду, бельевой трикотаж, головные уборы, швейные аксессуары, обувь для взрослых, парфюмерию и косметику, посуду, изделия хозяйственного назначения, товары для шитья, текстиль и сувениры; до 40% – на портьеры, до 30% – на компьютерную периферию; до 20% – на бижутерию и часы, галантерею и ткани; до 15% – на фоторамки, электротовары, бытовую и кухонную технику; до 10% – на велосипеды и прочее.
ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»
Ежедневно на протяжении всего месяца покупателям предлагают скидки от 5 до 70% на выделенный ассортимент различных товаров.
ТЦ «Кiрмаш»
В субботу и воскресенье здесь предусмотрен ряд скидок на многочисленные категории товаров:
— до 60 % — на женскую одежду и ювелирные изделия;
— до 45 % — на часы;
— до 40 % — на галантерею, мужскую одежду, домашний текстиль и сложнобытовую технику;
— до 35 % — на обувь, товары для дома, керамику и мебель;
— до 30 % — на белье, чулочно-носочные изделия.
В пятницу, 10 апреля, со скидкой от 30% можно будет купить женскую и мужскую одежду, бельевой трикотаж и ювелирные изделия, от 25% – галантерею и ковры. На обувь, носки и чулки, парфюмерию, домашний текстиль, косметику, сувениры и товары для дома распространяются скидки от 20%. Детская одежда, игрушки, канцелярия и мебель предлагаются со скидкой от 15%. При этом скидки не распространяются на товары, стоимость которых меньше 5 рублей, либо те, что участвуют в других акциях.