В Беларусь завезли редкие тропические фрукты

В Беларусь завезли редкие тропические фрукты3
- 10.04.2026, 12:33
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За экзотику придется заплатить десятки рублей за штуку.
Сезонность фруктов понемногу становится условностью: даже клубнику и арбузы можно купить круглый год, вопрос только в цене. Но если вы ищете что-то необычное, в магазины завезли фрукты, которые белорусу встречаются очень редко, пишет Onlíner.
Пока белорусские туристы устремились прямыми рейсами во Вьетнам, оттуда к нам приехали три вида экзотики. Вот так выглядят сахарное и сметанное яблоки.
На самом деле от яблок здесь только название, аннону по вкусу сравнивают с фруктовым кремом с нотами банана и ванили, а гуанабана — более освежающая, кисло-сладкая, напоминает смесь ананаса, клубники и цитрусов.
Аннона стоит 49,99 рубля, один фрукт по размеру как крупный апельсин, поэтому можно уложиться рублей в 20. А вот гуанабана будет весить больше килограмма, поэтому за нее надо готовить больше 39,99 рубля.
Еще одна новинка — звездное яблоко, которое иногда сравнивают по вкусу с хурмой. В упаковке два фрукта за 21,99 рубля.