Украина и Сирия против Кремля 4 10.04.2026, 12:36

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Фото: Izz Aldien Alqasem/Anadolu/picture alliance

Еще недавно Дамаск считался одним из ключевых союзников Путина.

Украина и Сирия начали активное сближение, демонстрируя готовность к сотрудничеству. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Дамаск стал важным сигналом геополитических изменений на Ближнем Востоке, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

На встрече с сирийским лидером Ахмедом Aш-Шараа стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, экономики и инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено противодействию последствиям войны России против Украины и обмену военным опытом.

Еще недавно Сирия считалась одним из ключевых союзников Москвы. Однако после смены власти в стране и восстановления дипломатических отношений с Киевом ситуация изменилась. Разрыв отношений произошел в 2022 году после того, как власти Сирии во главе с Башаром Асадом официально поддержали Россию и признали независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР» — пророссийских сепаратистских территорий на востоке Украины, созданных при поддержке Москвы. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Дамаском. Теперь стороны договорились открыть посольства и развивать полноценные отношения.

Эксперты отмечают, что Украина фактически выходит на пространство, которое Россия долго считала зоной своего влияния. Это серьезный удар по позициям Кремля.

Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать продовольственная безопасность. Киев призывает страны региона отказаться от закупок зерна, вывезенного Россией с оккупированных территорий, и перейти на прямые поставки из Украины.

Также обсуждается военное взаимодействие. Украина может предложить Сирии современные разработки, включая беспилотные технологии, а также помощь в обслуживании техники советского образца. Помимо этого, Киев готов участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры Сирии.

Новое партнерство отражает более широкий процесс перераспределения влияния в регионе, где Украина и Сирия все активнее выступают против прежней роли России.

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