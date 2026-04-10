«Мне надоело»: Стармер резко высказался о Трампе и Путине 12 10.04.2026, 12:51

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Кир Стармер

Премьер Британии заявил, что энергетическая нестабильность стала нормой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему «надоело» влияние мировых лидеров, в частности Дональда Трампа и Владимира Путина, на колебания цен на энергоносители, которые бьют по британским домохозяйствам и бизнесу, пишет Guardian.

Выступая в интервью ITV, Стармер отметил, что счета за энергию в Великобритании «то растут, то уменьшаются» из-за международных кризисов, вызванных действиями мировых лидеров.

«Мне надоело, что счета семей по всей стране за энергоносители то растут, то уменьшаются, а счета предприятий за энергоносители то растут, то уменьшаются из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он.

Премьер также подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По его словам, Лондон вместе с союзниками работает над «практическим планом» для скорейшего восстановления морской логистики после достижения режима прекращения огня.

В британском правительстве подтвердили, что Стармер обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом. Стороны согласились с необходимостью согласованных действий для обеспечения свободы судоходства и стабилизации энергетических рынков.

В то же время Стармер резко раскритиковал продолжение ударов в регионе, заявив, что такие действия «должны прекратиться», даже несмотря на неопределенность в отношении деталей договоренностей о прекращении огня.

В статье для Guardian премьер подчеркнул, что Великобритания должна стать государством, «менее зависимым от событий за рубежом», и пообещал отход от политики постоянного реагирования на кризисы.

Его заявление прозвучало на фоне роста международной напряженности и обострения отношений между западными союзниками из-за конфликтов на Ближнем Востоке, которые продолжают влиять на мировые энергетические рынки.

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