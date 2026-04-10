ВСУ поразили ключевой российский нефтепровод 20 10.04.2026, 12:56

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Он доставляет нефть в Новороссийск.

В ночь на 10 апреля дроны атаковали стратегические объекты в Волгоградской области России. Под удар мог попасть магистральный нефтепровод «Волгоград — Тихорецк», пишет «Диалог».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал, что стратегические объекты региона сегодня атаковали БпЛА. По его словам, это была массированная атака беспилотников. Он заявил, что в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. В Суровикинском районе поврежден газопровод.

В сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 10 апреля российская ПВО над территорией Волгоградской области якобы сбила 57 украинских БпЛА самолетного типа. Всего же сегодня ночью российская ПВО над территорией России якобы сбила 151 украинский дрон.

OSINT-аналитики считают, что сегодня ночью в Ростовской области поврежден магистральный нефтепровод «Волгоград — Тихорецк», по которому российскую нефть транспортируют в Новороссийск для погрузки на морской транспорт, чтобы потом отправлять ее на экспорт. Деньги, полученные от продажи нефти, Кремль направляет на продолжение войны против Украины, поэтому МНПП «Волгоград — Тихорецк» является законной целью для ВСУ.

ВСУ ранее несколько раз атаковали в Новороссийске нефтяной терминал «Шесхарис», через который каждый сутки на экспорт отправляют до 700 тысяч баррелей российской нефти. В апреле этот терминал из-за серьезных повреждений был вынужден полностью остановить работу.

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