ВСУ взяли в плен раненого белоруса, воевавшего за РФ 45 10.04.2026, 22:34

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Украинские бойцы рисковали жизнью, вынося его с поля боя.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал на стороне России и пытался сдаться. Во время попытки перейти линию фронта он оторвался на мине и получил ранения, пишет OBOZ.UA.

Украинские военные несли его на себе около 10 километров через опасную территорию. Об инциденте сообщили военные 47 ОМБр «Магура».

По словам пленного, он является гражданином Беларуси и подписал контракт с российской армией, после чего прошел короткую подготовку и был направлен на фронт. Впоследствии он решил сдаться украинским силам и пытался самостоятельно перейти линию боевых действий, однако в темноте наткнулся на мину.

После взрыва он смог самостоятельно наложить повязку и позвать на помощь. Его обнаружили украинские военные, которые оказали первую медицинскую помощь, наложили турникеты и организовали эвакуацию.

Из-за тяжелого состояния раненого и сложной обстановки бойцам пришлось нести его на себе, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог. Путь пролегал через открытые участки местности, которые остаются заминированными, а также под угрозой минометных обстрелов.

«Десять километров с 80-килограммовым тяжелораненым. Когда шли – был обстрел, приходилось падать вместе с ним. Поля заминированы, ночью туман, ничего не видно. Он несколько раз говорил: бросайте меня. Но мы ответили – нет, мы тебя донесем», – рассказал украинский военный.

Эвакуация длилась несколько часов и завершилась уже на следующий день, когда раненого доставили в стабилизационный пункт. Они сознательно рисковали жизнью, чтобы спасти пленного, в том числе и учитывая возможность дальнейшего обмена.

Сам белорус признал, что сожалеет об участии в войне, и заявил, что российское командование относится к иностранным контрактникам как к «пушечному мясу».

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