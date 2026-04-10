В Москве после доноса отменили ежегодный фестиваль поклонников Пугачевой 10 10.04.2026, 13:23

4,928

Алла Пугачева

Примадонна в РФ под запретом.

Организаторы ежегодного фестиваля поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна» в Москве отменили его после доноса. Как сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев, решение принято «из-за давления общественников». «Спросите у Бородина, как так вышло», — сказал он, имея в виду Виталия Бородина, известного массовыми жалобами на российских актеров, музыкантов и журналистов, пишет The Moscow Times.

С требованием отменить «Пугачевскую весну» серийный доносчик обратился к генпрокурору в марте, ссылаясь на необходимость обеспечения «безопасности» людей. Бородин утверждал, что на мероприятие «могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться». Позже он признался, что дело не в безопасности. «Мы считаем, что вообще все, что делает Пугачева в последнее время, — к ней нужно присмотреться силовым структурам. Ее действия попадают под дискредитацию [армии] и оправдание терроризма», — заявил он «Подъему».

По мнению Бородина, Пугачева «не достойна вообще», чтобы ее имя упоминалось в России, и «ее надо забывать». «Да, она народная и заслуженная, да, у нее хорошие песни есть, но ее поступки о многом говорят. Ошибаться можно, предавать — нельзя», — сказал он. Бородин также предложил лишить Пугачеву звания народной артистки, а ее песни передать «уважаемым» исполнителям.

«Пугачевская весна» впервые прошла в 2022 году, в день рождения певицы — 15 апреля. В этом году фанаты должны были собраться в столичном клубе «Огород».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com