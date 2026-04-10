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Участник белорусской группы Molchat Doma женился

24
  • 10.04.2026, 13:35
  • 8,302
Участник белорусской группы Molchat Doma женился

Музыкант опубликовал фото невесты в необычном платье.

Басист белорусской группы Molchat Doma Павел Козлов женился. Снимки со свадьбы музыкант опубликовал в Instagram.

Molchat Doma («Молчат Дома») — один из самых известных музыкальных коллективов из СНГ на мировой сцене. Группа была создана в 2017 году в Минске.

Широкую популярность Molchat Doma получила в 2020—2021 годах, когда несколько их треков стали вирусными в TikTok. Наибольший успех принесла композиция «Судно (Борис Рыжий)», набравшая миллионы просмотров и ставшая саундтреком для сотен тысяч видео.

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