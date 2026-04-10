The Economist: Орбан рискует проиграть, несмотря на все рычаги влияния 1 10.04.2026, 13:40

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Виктор Орбан

Фото: AFP

У оппозиции есть реальный шанс на победу.

Партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» на протяжении 16 лет выстраивала избирательную систему Венгрии в свою пользу. Несмотря на формальную законность всех изменений, в совокупности они значительно усилили позиции правящей партии. Однако, как показывает анализ, даже такая система не гарантирует ей победу на выборах 12 апреля, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых инструментов стало перераспределение избирательных округов. В ряде регионов границы изменялись так, чтобы ослабить позиции оппозиции. Например, в Секешфехерваре районы с оппозиционными настроениями были включены в округа, где доминирует «Фидес». В результате прежний небольшой разрыв в голосах превращается в уверенное преимущество правящей партии.

Похожая ситуация наблюдается и в Будапеште, где либеральные избиратели сконцентрированы в меньшем числе округов. Это позволяет «Фидес» получать больше мандатов при том же уровне поддержки. Дополнительным фактором стала неравномерность числа избирателей в округах — сторонники оппозиции чаще проживают в более густонаселенных районах, что снижает «вес» их голоса.

Избирательные правила также играют на руку власти. Увеличена доля мандатов, распределяемых по мажоритарной системе, где победитель получает все. Кроме того, право голосовать по почте предоставлено этническим венграм за рубежом, которые чаще поддерживают Орбана, тогда как эмигранты в странах Западной Европы должны голосовать лично.

Тем не менее, оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, согласно опросам, опережает «Фидес» примерно на пять процентных пунктов. Этого может хватить, чтобы лишить Орбана власти, несмотря на все преимущества системы.

Предстоящие выборы станут проверкой того, сможет ли оппозиция преодолеть политическую модель, выстроенную в интересах действующей власти.

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