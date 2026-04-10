Путин засветился везде 3 Аббас Галлямов

10.04.2026, 16:08

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Аббас Галлямов

Наговорил уже с вагон и маленькую тележку.

В связи с резким ухудшением ситуации в российской экономике, ключевым становится вопрос о том, смогут ли власти изменить траекторию её движения. Сделать это будет очень сложно.

Вы, наверное, замечали, что демонстрируемые по телевизору фрагменты совещаний у президента содержат всё, что угодно, но не реальную проработку альтернативных вариантов решения обсуждаемых проблем. Уверяю вас, что и закрытая для публики часть обычно тоже обходится без этого. В критическом ключе иногда обсуждаются частности, но никогда — стратегия.

У авторитаризма есть серьёзный встроенный ограничитель. Он заключается в том, что любая высказанная правителем мысль быстро становится догмой. Содержательно обсуждать проблему, в связи с которой эта мысль была выдвинута, аппарат тут же перестаёт. Понятно ведь, что каждый, кто выразит точку зрения, отличную от озвученной вождём, рискует быть занесённым в список врагов Отечества.

Поэтому на каком-то этапе возникает парадокс: чем активнее лидер, чем в большее количество проблем он со своим мнением влезает, тем больше ограничений на обсуждение в итоге накладывает. Ему бы лучше никуда не соваться, — тогда, глядишь, и дискуссия не умрет, и разные варианты решения проблем прокачиваться будут.

Но это не к Путину, он ведь пытается контролировать всё, что происходит в стране. К тому же и правит российский президент бесконечно долго, а значит, наговорил уже с вагон и маленькую тележку.

Короче, в России сейчас практически не осталось проблем, где президент не засветился хотя бы один раз, заблокировав, таким образом, проработку вариантов решений, альтернативных однажды озвученным.

Чтобы решить указанную проблему, человечество придумало принцип сменяемости лидера. Системе надо время от времени перезагружаться, чтобы апдейтиться. Чтобы видеть новые опции.

Для изменения траектории нужно обсуждение всех возможных маршрутов, а не только тех, о которых когда-то что-то говорил Путин. Имидж последнего как лидера, который никогда и ни в чём не ошибается, однако, является для системы наивысшей ценностью. Более высокой даже, чем собственное выживание.

Аббас Галлямов, Telegram

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