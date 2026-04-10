Сегодня у православных — Страстная пятница 5 10.04.2026, 14:03

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Как правильно провести самый строгий день перед Пасхой.

Страстной, или же Великой, называют пятницу последней недели Великого поста перед праздником Пасхи. Согласно Библии, в этот день распяли и затем погребли Иисуса Христа. «РБК Life» рассказывает об истории даты, что можно и чего нельзя делать в этот день.

2026 году православные верующие отметят Страстную пятницу 10 апреля.

Страстная пятница имеет переходящую, то есть не фиксированную, дату и напрямую зависит от дня празднования Пасхи. Так как в 2026 году Воскресение Господне восточные христиане отмечают 12 апреля (воскресенье), то Страстная пятница, предпоследний день Великого поста, выпадает на 10 апреля (пятница).

Без указа римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата Иисуса Христа не могли отправить на казнь. Префект не видел в делах Иисуса ничего незаконного. Он обратился к присутствующим, чтобы они сами приговорили Иисуса. Пилату ответили, что им не позволено никого предавать смерти, таким образом побуждая наместника отдать приказ о распятии Христа. Как писал ученик Иисуса Матфей в своем Евангелии, жена Понтия Пилата просила мужа не убивать задержанного и называла того праведником. Римский наместник в конце концов все же отдал приказ о казни.

Около трех часов дня Христа распяли на кресте на Голгофе. Согласно Библии, по обе стороны от него тем же способом казнили двух разбойников. Пока они были живы, один из них ругал Иисуса, а другой поверил, что перед ним сын Бога. За его веру Христос обещал разбойнику, что тот попадет в рай.

Перед смертью обессилевший Иисус попросил воды, но ему подали уксусный напиток. После этого, сказав «Свершилось!», Христос умер. Один из присутствующих воинов по имени Лонгин, чтобы убедиться в смерти Иисуса, взял копье и проткнул ему ребра с правой стороны. Из тела убитого пролились кровь и вода, что трактовали как то, что Христос одновременно человек и выше человека.

Позже, вечером, тайный ученик Иисуса Иосиф снял с креста тело учителя. Распятого Христа обмазали благовониями и захоронили в одиночном склепе в скале.

Традиции Страстной пятницы

Традиция выделять Великую пятницу в особый день появилась еще во II веке. Тогда праздник называли «Пасха крестная» — в связи со страданиями Христа на кресте. С III века Пасху перенесли на воскресенье, а в день распятия Сына Божьего вспоминали о его страданиях.

В IV веке появились свидетельства, что ставший христианским Древний Иерусалим начал проводить богослужения в Великую пятницу. В городе устраивали крестный ход, связанный с местами, в которых Иисус жил при земной жизни. В Страстную пятницу проходили ночное бдение, дневная служба чтений и вечерня. Аналогичные службы проходят в современных христианских церквях.

Примерно с XIV века появилась традиция выносить в церкви плащаницу — платок или ткань с изображением Христа [3]. В итальянском Турине хранят плащаницу, в которую, как считают, было обернуто тело Спасителя при погребении. Сегодня это полотно — одна из ценнейших святынь для христиан. На нем спустя 2 тыс. лет сохранились отпечатки избитого тела и изображение лика Иисуса. Согласно преданиям, некоторое время Туринскую плащаницу хранил святой апостол Петр.

Традиции Страстной пятницы в наши дни

В память о страданиях Христа в Страстную пятницу в храмах не проводят самое торжественное богослужение — литургию.

Первое богослужение в честь Великой пятницы — утреню — начинают служить в четверг вечером. В православных церквях читают 12 отрывков Нового Завета о страданиях Христа.

После утренних чтений отрывков Евангелий следуют царские часы. В этот период в церквях также читают библейские отрывки о страстях Господних. В третьем часу дня, когда умер Христос, начинают вечерню. Священнослужители берут с престола в храме (стол в середине алтаря) плащаницу, то есть ткань с изображением Христа, и выносят на середину храма на особый стол. Присутствующие кланяются плащанице, целуют ее и поют погребальные песнопения.

Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу

День распятия Христа — один из самых строгих, которые приходятся на Великий пост. Церковь предписывает воздержание от любой пищи, пока в третьем часу дня (14:00 по Минску) не начнется вечерня в храме и не вынесут плащаницу. В дальнейшем в этот день рекомендовано сухоядение, то есть растительная еда в холодном виде, без использования масла.

В Страстную пятницу церковь рекомендует воздержаться от развлечений и суеты. Верующим стоит отложить все хозяйственные дела и по возможности посетить храм. В этот день следует вспомнить о близких, показать окружающим свою любовь.

Подготовку к Пасхе в Великую пятницу к суете не относят — красить яйца и печь куличи в этот день можно. Также по давней традиции в день распятия Иисуса люди пекут хлеб, который не едят, а хранят дома. Считается, что он убережет от воров и злопыхателей.

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