Появились детали разговора Трампа и Рютте 11 10.04.2026, 14:11

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Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Все пошло наперекосяк.

Закрытые переговоры президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белом доме прошли в напряженной обстановке. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников, американский лидер подверг союзников резкой критике за отказ поддержать действия Вашингтона и Иерусалима против Ирана.

Запланированный рабочий визит главы Альянса, по словам очевидцев, фактически превратился в «тираду оскорблений». Трамп выразил крайнее недовольство отсутствием солидарности Европы в вопросе американо-израильского противостояния с Тегераном.

Один из участников охарактеризовал беседу фразой «все пошло наперекосяк», отметив, что президент США угрожал радикальными мерами, хотя конкретных условий не выдвинул.

В Белом доме отрицают факт предъявления ультиматумов, настаивая на штатном характере встречи.

Несмотря на остроту дискуссии, Марк Рютте назвал разговор «откровенным, но конструктивным». Генсек признал наличие трений, однако подчеркнул, что целостность НАТО не подлежит сомнению.

В свою очередь, Дональд Трамп в социальных сетях подверг Альянс публичной критике:

«НАТО не было рядом, когда это было нужно», — заявил президент.

Также сообщается, что в ходе беседы Трамп вновь вернулся к вопросу Гренландии, что ранее уже вызывало дипломатические споры.

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