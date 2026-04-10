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В Минске будут вычислять тех, кто не платит налог на собак

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  • 10.04.2026, 14:15
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В Минске будут вычислять тех, кто не платит налог на собак

Данные о питомцах соберут через ветклиники и соседей.

Столичное ЖКХ будет получать информацию о том, действительно ли живет в квартире собака, от ветклиник, пунктов временного содержания и гостиниц для животных, а также от жителей многоэтажек, сообщили в пятницу в организации.

В настоящее время по существующим правилам хозяева обязаны регистрировать своих домашних питомцев, а затем уплачивать за них налог. С 1 июля текущего года он будет включаться в жировку независимо от того, зарегистрирован пес или нет. Льготы есть лишь у инвалидов (всех групп), владельцев собак-поводырей, одиноких пенсионеров, многодетных и жителей частного сектора.

«Информацию, что собака действительно живет в квартире, будем получать через ветеринарные клиники, пункты временного содержания и гостиницы для животных, а также от жителей многоэтажек», – цитирует Telеgram-канал «ЖКХ Минск Официально» заместителя гендиректора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Ольгу Драпей.

Специалист напомнила, что базовая ставка налога в республике составляет 14 рублей (за потенциально опасные породы – Br67), но в зависимости от региона она может варьироваться. Например, в столице по решению Мингорсовета за одного пса владельцы платят в квартал 11,1 рубля, причем эта ставка одинакова для всех пород.

Драпей также отметила, что налог позволит посчитать, сколько собак есть у минчан. Эта цифра в том числе будет являться основанием, чтобы власти могли начать рассматривать вопросы об устройстве дополнительных площадок для их выгула.

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