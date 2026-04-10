В Минске будут вычислять тех, кто не платит налог на собак 21 10.04.2026, 14:15

4,288

Данные о питомцах соберут через ветклиники и соседей.

Столичное ЖКХ будет получать информацию о том, действительно ли живет в квартире собака, от ветклиник, пунктов временного содержания и гостиниц для животных, а также от жителей многоэтажек, сообщили в пятницу в организации.

В настоящее время по существующим правилам хозяева обязаны регистрировать своих домашних питомцев, а затем уплачивать за них налог. С 1 июля текущего года он будет включаться в жировку независимо от того, зарегистрирован пес или нет. Льготы есть лишь у инвалидов (всех групп), владельцев собак-поводырей, одиноких пенсионеров, многодетных и жителей частного сектора.

«Информацию, что собака действительно живет в квартире, будем получать через ветеринарные клиники, пункты временного содержания и гостиницы для животных, а также от жителей многоэтажек», – цитирует Telеgram-канал «ЖКХ Минск Официально» заместителя гендиректора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Ольгу Драпей.

Специалист напомнила, что базовая ставка налога в республике составляет 14 рублей (за потенциально опасные породы – Br67), но в зависимости от региона она может варьироваться. Например, в столице по решению Мингорсовета за одного пса владельцы платят в квартал 11,1 рубля, причем эта ставка одинакова для всех пород.

Драпей также отметила, что налог позволит посчитать, сколько собак есть у минчан. Эта цифра в том числе будет являться основанием, чтобы власти могли начать рассматривать вопросы об устройстве дополнительных площадок для их выгула.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com