В России — масштабная вспышка бешенства 23 10.04.2026, 14:22

8,298

Охвачены минимум 16 регионов.

Как минимум в 16 регионах России сохраняются действующие очаги бешенства животных, подсчитали «Известия». Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Тюменской области. По данным местного правительства, за январь–февраль в регионе выявили более 40 случаев бешенства. В Новосибирской области с начала 2026 года зарегистрирован 71 случай бешенства, по 49 из них введен карантин. В управлении ветеринарии региона отметили, что основными переносчиками остаются лисы и домашние животные. Еще как минимум 18 очагов зарегистрированы в Оренбургской области, где переносчиками инфекции также чаще всего становятся лисы.

Случаи бешенства также выявлены в Тверской области, Алтайском крае, Омской, Тамбовской, Кемеровской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях, а также в Башкортостане. Карантинные зоны также действуют в Подмосковье и Ярославской области.

Но во многих субъектах люди продолжают отказываться от добровольной вакцинации после укусов, хотя заболевание смертельно опасно. Терапевт Ирина Ярцева напомнила, что вирус передаётся через слюну, а после появления симптомов спасти человека уже невозможно. В Калужской области доля отказов достигает 34%, в Бурятии — 20% из 1418 случаев. Например, в Алтайском крае от экстренной профилактики бешенства в 2024 году отказались 1020 человек, в 2025 году — 843 человека. В Дагестане в 2025 году доля отказов составила 5,7%, еще 3,1% пациентов самовольно прервали курс. В Липецкой области в 2026 году число отказов выросло — 120 человек против 79 за тот же период прошлого года. Отказы от вакцинации также фиксируют в Ямало-Ненецком автономном округе, Мордовии, Ивановской области, Марий Эл, Северной Осетии, Хакасии, Еврейской АО, Удмуртии, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Магаданской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com