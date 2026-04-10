В Германии начались массовые отмены рейсов из-за забастовки 1 10.04.2026, 14:45

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Фото: charter97.org

Протестуют бортпроводники Lufthansa.

Бортпроводники авиакомпании Lufthansa проводят в пятницу, 10 апреля, однодневную забастовку. По оценке объединения немецких аэропортов ADV, ожидается, что будут отменены более 520 рейсов, пострадают около 90 000 пассажиров, сообщает «Немецкая волна».

По данным профсоюза бортпроводников UFO, затронуты все вылеты Deutsche Lufthansa AG из аэропортов во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Кроме того, отмены коснутся вылетов региональной «дочки» Lufthansa CityLine из Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Бремена, Штутгарта, Кельна, Дюссельдорфа, Берлина и Ганновера.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены около 75 % из почти 350 запланированных вылетов Lufthansa. В аэропортах Гамбурга и Берлина также не будут выполнены десятки рейсов.

Забастовка началась в 00:01 (01:01 мск) и продлится минимум до 22:00 (23:00 мск). При этом 10 и 11 апреля — последние дни пасхальных каникул в ряде земель Германии, многие пассажиры возвращаются домой из отпусков.

Lufthansa сообщила, что другие авиакомпании группы — Discover, Lufthansa City и Eurowings — будут по возможности выполнять дополнительные рейсы. Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti и ITA Airways также попытаются увеличить частоту рейсов и использовать лайнеры большей вместимости на своих рейсах в Германию и обратно.

Третья крупная забастовка Lufthansa с начала года

Забастовка — третья крупная стачка Lufthansa в этом году. Она последовала за двумя раундами забастовок пилотов. Lufthansa испытывает трудности в поиске компромисса не только с профсоюзом бортпроводников UFO, но и с профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit. В начале февраля эти две организации объединили усилия.

UFO добивается выработки нового коллективного трудового договора для сотрудников Lufthansa, уточнило агентство AFP. Профсоюз требует сокращения рабочего времени для около 18 000 бортпроводников и стюардесс. В CityLine речь идет о социальном плане для около 800 бортпроводников — перевозчик должен прекратить работу в следующем году.

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