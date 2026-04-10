Украина совершила рывок 4 10.04.2026, 14:59

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У России же не хватает ракет для борющихся с «малой авиацией» систем ПВО.

В последние недели ВСУ значительно нарастили количество БПЛА на фронте и в ударах по тылам, повысили их дальность и применяют новые технические решения, пишут военные обозреватели и Z-блогеры. «Можем объяснить» рассказывает, что означает этот количественный и качественный скачок

Количество

Сейчас одного российского штурмовика на фронте могут атаковать 10-12 FPV-дронов ВСУ, летом прошлого года их было 4-6. Из-за этого растут потери: «роты тают, словно снег под солнцем». На некоторых направлениях ВСУ имеют четырехкратный перевес в количестве БПЛА. В 2026 году Украина планирует произвести 7 миллионов дронов.

Дальность

«Зона смерти» увеличилась до 40-50 километров от фронта: на таком расстоянии теперь дроны поражают транспорт, а барражирующие боеприпасы могут залетать на дистанцию до 100 километров. «Установка противодроновых сеток на Донецкой кольцевой дороге – маркер того, что все серьезно».

Технологии

ВСУ начали применять новое поколение дронов. Всепогодная скоростная модель «Марсианин» имеет большую дальность полета, не определяется детекторами, защищена от РЭБ и, предположительно, сама наводится на цель с помощью ИИ. «Работают и днем, и ночью, их не слышно до последних секунд».

Дальнобойные удары

В марте Украина впервые за все время войны запустила больше дальних дронов, чем Россия. При этом март стал рекордным и по числу запущенных российских беспилотников.

Starlink над Россией

Спутниковые терминалы Starlink, которые используются для управления украинскими дронами и передачи данных с них, теперь работают над российской территорией. Это позволяет операторам наводить БПЛА на цели в реальном времени. О работе «старлинков» свидетельствуют уже как минимум 4 случая, когда ВСУ получали видео с дронов или управляли ими над РФ. Раньше терминалы работали только на украинской территории.

Дефицит ракет ПВО

У российской армии не хватает зенитных ракет, особенно к комплексам «Панцирь» — именно они используются для борьбы с дронами. «Нередко машины стоят без БК [боекомплекта] или с неполным БК. <...> цели видят, технически поразить могут, но нечем!!!» Быстро нарастить объем выпуска ракет невозможно.

По Z-каналам расходится анонимная информация, что Белоусов в докладе Путину назвал ситуацию с превосходством украинских дронов критической. Сами Z-блогеры винят в отставании от противника командующего новыми беспилотными войсками Юрия Ваганова — генерала по прозвищу «Унитаз» (до военной карьеры он торговал сантехникой).

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