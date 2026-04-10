Латвия зафиксировала рекорд попыток прорыва мигрантов с территории Беларуси 1 10.04.2026, 15:06

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Режим Лукашенко наращивает темпы гибридных атак.

Рекордное за последние семь месяцев количество попыток нелегальной миграции с территории Беларуси — 108 — зафиксировала 9 апреля Государственная пограничная охрана Латвии, сообщает «Позірк».

До этого последний раз больше попыток было зарегистрировано 11 сентября 2025 года — 126. Затем отмечалось от 1 попытки (2 октября, 12-14, 16 декабря, 22 марта) до 105 (12 сентября), а 93 дня из 210 — ни одной.

С начала апреля Латвия зафиксировала 398 попыток незаконного перехода на свою территорию из Беларуси — на 26,3% больше, чем за весь первый квартал 2026 года (315).

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