Минчане о «Комаровке»: То гниль наложат, то обсчитают 15 10.04.2026, 15:25

5,582

Хамство и обман — так охарактеризовали работу продавцов рынка в соцсетях.

Минчанка под ником irisha_belarus написала в соцсети Threads о своих впечатлениях от посещения «Комаровки»:

«Лет 10 не была на «Комаровке». Решила заехать, посмотреть, что там сейчас. Тем более что у блогеров она регулярно мелькает. Пошаталась, купила того-сего. В конце зашла на открытый рынок купить клубники. И вспомнила, почему давно сюда не ходила.

Как же меня бесят эти продавщицы! Она со мной мило болтает, рассказывает, какая у неё чудесная клубника, взвешивает мне. И тут начинается этот цирк! Пакет завязывает и отставляет в сторону, где мне не видно.

Что ещё? Помидорки? Рассчитываюсь, забираю пакеты. Смотрю клубнику: вся мелкая и мятая, хотя на прилавке огромная и красивая. Прошу поменять. Она начинает лепить какие—то оправдания и дает мне наконец нормальную. И так каждый раз! На любой точке! Тебе пытаются всучить всякую гниль! Мне даже интересно, продает ли она хоть кому нормальное? Или оно только на витрине, а как подгниет, так в продажу? Кстати, из четырех помидоров один был порченый. Я предполагала, что так будет, но уже лень было проверять и ругаться».

Пост быстро собрал сотник возмущенных комментариев покупателей, которые столкнулись с обманом и хамством со стороны продавцов. Сайт Charter97.org приводит самые популярные ответы:

— Ненавижу «Комаровку» именно из-за вечного обмана! Эти продавщицы к людям относятся как к свиньям. Сколько раз приезжала домой, а в пакете одна гниль! Почему это мошенничество никто не контролирует?

— «Комаровка» — отстой. Там тетки эти и гнили наложат, и обсчитают. Фу, никакого желания погружаться в эту похабщину нет.

— С непорядочными продавцами фруктов и ягод сталкивались. Черешню всю гнилую сбывают и птицами поклеванную, также и клубнику, с абрикосами тоже ерунда была. Санстанция за ними не следит совсем, не контролирует. На рынок этот больше ни ногой.

— Отработала я на этом рынке 16 лет и поверьте, лучше вам не знать, как и что там происходит, можно собрание сочинений написать.

— На «Комаровку» не хожу из-за этого, раз 10 так уже обжигался не хочу больше. Ходить туда можно только к «своему» продавцу. А так вероятность, что тебе дадут чепуху, очень велика.

— Печально, да. Если не считать деньги и ходить к своим то да, хорошо. Но если потом пересчитаешь на цены той же «Короны» — ну, come on, ребята, с таким сервисом. Я не хочу ходить ругаться потом из—за гнилого помидора, лишь раз вернулся когда продали палку колбасы просроченную — даже не извинились. Нет, «Комаровка» только для яиц, домашнего творога, лопатки ягненка и прочего, что не купить в сетевом магазине.

— Встречаю такое регулярно. При мне одна женщина начала возмущаться, мол, ей положили одно гнилье. На что продавщица ей отвечает: «ну а куда мне его девать? Себе что ли забирать?» Т.е. они даже не отрицают, что специально это делают. По крайней мере, кто—то это говорит вслух.

— Ходила на «Комаровку» 2 раза. В один из походов решила купить персики, продавщица мило улыбалась. Решила я открыть пакет и увидела кучу гнили, громко сказала об этом оставшейся очереди. На что в меня швырнули деньги и сказали, что меня обслуживать не будут. Больше не ходила туда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com