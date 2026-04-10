Экс-замминистра обороны России приговорили к 19 годам строгого режима 7 10.04.2026, 15:52

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Чиновника признали виновным в краже 25,8 млн российских рублей.

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего замминистра обороны Павла Попова к 19 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и органов самоуправления на срок 7 лет. Судья Артем Карпов признал его виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Попов также должен выплатить штраф в размере 85 млн руб. Также суд лишил его звания генерала армии и госнаград, пишет РБК.

Генерал армии вину не признал ни по одному из пунктов обвинения. Во время оглашения приговора он принимал участие в заседании по видеосвязи, ему разрешили не вставать во время оглашения в связи с состоянием здоровья.

В ходе прений гособвинитель запрашивал для Попова 22 года в колонии строгого режима и 130 млн руб. штрафа.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству военного прокурора, так как по его словам, в материалах дела содержатся данные, представляющие служебную тайну.

Суд установил, что в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Следствие утверждало, что Попов, во время прогулки по парку, используя служебное положение, приказал подчиненным возвести на его участке такие же домики из калиброванного бревна, какие были построены для гостей на территории «Патриота». С помощью Шестерова и Ахмедова он организовал строительство на собственном участке в СНТ «Звезда» под Красногорском жилого двухэтажного дома, бани, жилого помещения, гаража, ограждения и установку системы видеонаблюдения. Помимо прочего, на выделенные для парка бюджетные средства были куплены мебель и сантехника.

По подсчетам Следственного комитета, общая сумма похищенных средств составила 25,8 млн руб.

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