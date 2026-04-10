МАРТ нашел нарушения в действиях «Беларусбанка» 4 10.04.2026, 15:57

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Какие именно?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 10 апреля сообщило о том, что нашло нарушения в работе одного из крупнейших государственных банков страны - «Беларусбанка». Ведомство потребовало от компании «прозрачных и справедливых» условий для клиентов.

Нарушения в действиях «Беларусбанка» нашли в ходе проверки соблюдения антимонопольного и ценового законодательства. Контролеры из МАРТ пришли к выводу, что финансовое учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг эквайринга с использованием банковских карт.

Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичную оплату за товары или услуги с помощью пластиковых карт или бесконтактных устройств (смартфонов). В процессе эквайринга карты считываются через терминалы, банк их проверяет и при наличии средств на счету моментально переводит нужную сумму на счет продавца.

При проверке МАРТ не устроило то, что «Беларусбанк» в свою публичную оферту включил условия, которые противоречат антимонопольному законодательству, а именно:

— право в одностороннем порядке отказывать в заключении договора;

— право приостанавливать проведение операций;

— возможность по собственному усмотрению устанавливать размер вознаграждения и при этом сам размер такого вознаграждения относился банком к коммерческой тайне.

МАРТ потребовал от банка устранить эти нарушения и принять определенные меры, чтобы в будущем таких нарушений не повторилось. В ведомстве особо подчеркнули, что доминирующее положение, которое «Беларусбанк» занимает на рынке Республики, налагает на компанию особую ответственность, и потребовали работать по «прозрачным и справедливым» условиям.

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