В Беловежской пуще задумали провести ночной рейв 4 10.04.2026, 16:15

4,652

Экологи бьют тревогу.

На 18 апреля в «Усадьбе беларусского Деда Мороза», что в Беловежской пуще, анонсировали музыкальный фестиваль «Техно-рейв» с участием исполнителей Police In Paris. CAVEX, ANK и CORT333, пишет «Белсат». Начало вечеринки запланировано на 21:00, окончание – на 2:00. Билеты – по 63 рубля.

Администрация национального парка «Беловежская пуща» уверяет, что при организации фестиваля были учтены все нормы природоохранного законодательства. Фестиваль пройдет в более чем километре от природоохранной зоны, звук будет направлен в центр площадки, посетителей будет не более 700.

В государственных СМИ высказывали даже такой аргумент: в Каменецком районе и в самой пуще и так много агроусадеб, а в них регулярно проводят громкие праздники, шум от которых сопоставим с рейвом. Утверждают, что якобы краснокнижные летучие мыши в таких условиях даже лучше размножаются.

Это не убеждает тех, кто беспокоится о природе. Сообщения о фестивале собирают множество комментариев с возмущением. Министерство лесного хозяйства даже информировало, что нужно писать не ему, ведь Национальный парк «Беловежская пуща» подчиненный администрации Александра Лукашенко, а не ведомству.

В «Дикой природе» объясняет: середина апреля – сезон гнездования, а громкая музыка и шум толпы – это стресс для птиц и зверей. От басов рейва птицы могут бросить гнезда, звери – свой неокрепший молодняк.

«Вечеринки на природе – хорошо, но не в гнездовой сезон и не в лесах. Природа имеет право на тишину, особенно весной», – пишет «Дикая природа».

Экологи подчеркивают: даже если формально вечеринка пройдет на поляне, шум разносится далеко за ее пределы.

Тем временем в Беларуси продолжаются проблемы с организацией фестивалей без поддержки властей из-за прошлогоднего решения Совета Министров «О реестре организаторов культурно-зрелищных мер». По словам беларусского Совета культуры, сложности ожидают не только новичков, но и тех, кто раньше с организацией фестивалей якобы не имел проблем. Этот процесс в Совете называют «воображаемым упорядочением»: вместо правил и системы в области культуры создали «запутанную паутину, лабиринт, где человека буквально на каждом шагу может ожидать неприятный сюрприз в виде отмены разрешения, отмены концерта в лучшем случае и тюремного заключения в худшем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com