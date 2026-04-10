Историческое здание в центре Пинска выставили на аукцион 10.04.2026, 16:28

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К нему прилагаются обязательства.

На одной из главных пешеходных улиц Пинска — Первомайской — продают редкий объект. Речь об историческом здании, построенном до 1917 года. Его выставили на аукцион, который пройдет 5 мая.

Площадь объекта — 288,5 м². Здание одноэтажное и снаружи выглядит вполне прилично, если не считать потрескавшегося в некоторых местах фасада. К нему подключены коммуникации.

Сам участок занимает 4,17 сотки и выдается в аренду на 30 лет.

Объект имеет статус историко-культурного наследия, поэтому покупателю достанутся не просто стены и крыша, но и обязательства. Победителю предстоит провести ремонтно-реставрационные работы и привести здание в соответствие с детальным планом исторического центра Пинска. В течение шести месяцев нужно получить разрешение на реставрацию, за полтора года — подготовить проект, а сами работы выполнить в течение двух лет после ее утверждения.

Город допускает использование участка под объекты общественного назначения — это может быть кафе, галерея, сервис или другой формат, который впишется в историческую среду.

Но есть тут один нюанс — часть помещений уже сдана в аренду: 139,5 м² — до ноября 2028-го, еще 45,2 м² — до конца 2026 года (или до момента продажи).

Стартовая цена лота — 379 252 рубля (около $130 000 по курсу). Заявления принимают до 29 апреля, сами торги назначены на 5 мая.

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