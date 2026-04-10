Украинские артиллеристы сорвали десантную операцию россиян под Херсоном 10.04.2026, 16:21

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Оккупанты пытались расширить «серую зону» на одном из островов Днепра.

Военный аналитик Bild Джулиан Рeпке подготовил репортаж из Херсонской области, где он находился вместе с 32-й артиллерийской бригадой украинской армии.

«В последние дни мы наблюдали, как защищаются город и регион, как отражаются российские атаки. Теперь мы хотим увидеть, как осуществляется контрудар, как пытаются уменьшить угрозу для гражданского населения в Херсонской области», - пишет он.

Репке планировал поехать к стандартной позиции самоходной артиллерийской установки «Богдана» и ждать команды — будет ли вообще сегодня стрельба. Но именно в этот момент поступил приказ, что гаубица уже выдвигается. Значит, на другом берегу реки есть российские цели, которые представляют угрозу для гражданских в этом районе. Поэтому поехал за ней.

«Мы только что прибыли на позицию самоходной установки «Богдана» с опорными стойками перед нами. Установка сразу начинает развертывание. У нас есть всего несколько минут, прежде чем придется снова покинуть позицию, ведь российское противодействие и российские дроны, вероятно, уже через 10 минут после обнаружения стрельбы будут в пути», — рассказывает Рёпке.

«Они готовятся выполнить боевую задачу и наводят пушку на местность. Командир разведывательно-огневого пункта корректирует огонь и передает данные для стрельбы… После каждого выстрела происходит новая корректировка: с помощью наблюдательных дронов проверяют, попали в цель или нет; если нет — вносят коррективы с помощью дронов, которые находятся примерно в 20 километрах от нас, контролируют ситуацию, после чего осуществляется следующий выстрел», — продолжает он и выражает впечатление от подготовленности солдат: «Если бы понадобилось, они могли бы сделать следующий выстрел уже примерно через 30 секунд. Но обычно приходится ждать до захвата и распознавания цели — и тогда все происходит очень быстро».

«Мы пересели в самоходную установку «Богдана». Мы узнали, что целью была российская десантная операция на одном из островов на Днепре. Там россияне пытаются расширить «серую зону», продвинуться на север. Эта десантная операция была атакована, и есть подтверждение с дрона, что российские силы были поражены», — говорит он.

По словам командира «Богданы» Романа, россияне могут использовать FPV-дроны или более продвинутые типы, такие как «Молния» или «Ланцет».

«Подразделение 32-й артиллерийской бригады украинской армии только что завершило свою операцию против российских оккупантов в Херсонской области на юге. Мы сейчас вернулись в укрытие самоходной установки «Богдана», — говорит репортер.

По его словам, сразу же начинаются ремонтные работы и подготовка гаубицы к следующему заданию. Машину защищают не только от человеческого глаза, но прежде всего от российских дронов: сетка вокруг, которую мы видим сзади. В целом это как минимум три физических уровня защиты, кроме, конечно, всей системы для обеспечения безопасности экипажа «Богданы» и подготовки к следующему заданию.

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