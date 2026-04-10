Провальный проект Лукашенко ударил по кошелькам белорусов 9 10.04.2026, 17:28

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Каждая семья фактически потеряла около 200 долларов.

Белоруская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) накануне подверглась жесточайшей критике со стороны диктатора Лукашенко.

Поводом стало то, что вместо запланированного «уникального проекта, который должен был вывести на новый уровень и экономику, и аграрный сектор, и отечественную науку», к которому на старте смело применяли эпитет «космический», не получил в целом ничего, кроме многомиллионных долгов.

На этом фоне новое указание правителя звучало даже не смешно: «Предприятие должно загрузить свои мощности и стать наконец-то финансово устойчивым».

Почему оно раньше-то им не стало? Оказывается, на этот важный вопрос есть вполне конкретный ответ. «Филину» его дал предприниматель и блогер Александр Кнырович.

— Давайте прямо скажем: еще в момент создания БНБК было заведомо убыточным предприятием. И уже то, что Лукашенко согласился на этот проект, было ошибкой, — отмечает собеседник. — Производство аминокислот и вторичного продукта —кормов, добавок и прочего, действительно основывается на белорусском сырье. На зерне.

Но есть нюанс. Из такого же зерна все это делают в Китае. Только там и само зерно дешевле, и электроэнергия, необходимая для такого производства.

Стандартное китайское предприятие раза в три больше, чем БНБК. Я уже не говорю про гиганты, которые больше в десятки раз. Соответственно, на любом из этих предприятий затраты на единицу продукции меньше, чем на белорусском.

Суммарно более низкая стоимость зерна, электричества и более крупные объемы производства приводят к тому, что цена китайского продукта, в том числе на российском рынке ниже той, которую могут предложить белорусы. Белорусы с такой ценой, получается, работают в убыток.

В этом главная ошибка. И это не какой-то один элемент, который можно исправить. Нет. Эта ошибка обойдется белорусам еще примерно в 700 млн долларов.

Потому что более 100 млн долларов было вложено из бюджета — это прямые деньги белорусов. А еще 600 млн долларов — это китайские кредиты, которые обеспечены гарантиями правительства.

Значит, все это будет возвращаться из бюджетных средств, читай, средств граждан. Если взять 700 млн и поделить на количество семей (а их в Беларуси около 4 миллионов), то вы получите чуть меньше 200 долларов на каждую семью.

Столько заплатили белорусы за управленческую ошибку Лукашенко, вернее, за его абсолютную неграмотность в экономических и коммерческих вопросах.

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