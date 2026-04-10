Европейские аэропорты заявили о критической ситуации 7 10.04.2026, 17:38

6,056

Топлива осталось всего на три недели.

Европейские аэропорты столкнутся с системной нехваткой авиационного топлива, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение трех недель.

ACI Europe, Ассоциация аэропортов Евросоюза, заявила об истощении запасов авиатоплива, а также о том, что «влияние военной активности на спрос» усугубляет ситуацию с поставками. Об этом говорится в письме Ассоциации еврокомиссару по транспорту Апостолосу Цицикостасу, на которое ссылается Financial Times.

Бизнес-сообщество предупреждает еврочиновника о «растущей обеспокоенности аэропортовой отрасли по поводу доступности авиационного топлива, а также о необходимости активного мониторинга и действий со стороны ЕС».

«Если проход через Ормузский пролив не возобновится в сколько-нибудь значительной и стабильной степени в течение следующих трех недель, системная нехватка авиационного топлива станет реальностью для ЕС», — говорится в письме.

Представители отрасли также предупреждают о приближении пикового летнего сезона авиаперевозок, которые обеспечивают функционирование всей туристической экосистемы Евросоюза.

Издание отметило, что в некоторых азиатских странах, таких как Вьетнам, из-за дефицита начали нормировать поставку авиационного топлива, однако в Европе такого широкомасштабного дефицита пока не наблюдается, хотя цены на топливо удвоились, а авиакомпании предупреждают о возможной отмене рейсов.

По данным информационного агентства Argus Media, по состоянию на 9 апреля эталонные цены на авиатопливо в северо-западной Европе достигали отметки $1573 за тонну по сравнению с около $750 за тонну до войны с Ираном.

Европейские авиакомпании заявили, что у них должно быть достаточно топлива на несколько недель, но поставщики не могут гарантировать поставки до мая.

В письме ACI Europe призвала к общеевропейскому мониторингу поставок, чтобы помочь отрасли скоординировать свои действия.

«В настоящее время в ЕС отсутствует система картирования/оценки и мониторинга производства и доступности авиационного топлива», — констатировали представители аэропортов.

Ормузский пролив является транзитным маршрутом для около 40% мировых поставок авиационного топлива, подчеркнуло FT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com