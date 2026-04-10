Иран назвал два невыполненных США условия перемирия 8 10.04.2026, 18:26

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Переговоры сторон запланированы на 11 апреля.

Два пункта перемирия, согласованные Ираном и США, до сих пор не реализованы, заявил в X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал он.

Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля. Встреча пройдет в Пакистане.

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