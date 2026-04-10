На свободу вышел спортивный журналист Дмитрий Сельвеструк
- 10.04.2026, 19:06
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В заключении он провел почти три года.
Дмитрия Сельвеструка задержали 10 мая 2023 года. Его приговорили к трем годам колонии по ч. 1 ст. 361‑4 Уголовного кодекса — «содействие экстремистской деятельности».
Как стало известно правозащитникам, 7 марта 2026 года мужчина вышел на свободу по истечении срока.
На днях Сельвеструк обратился к подписчикам своего футбольного тг-канала «Серебряный век»:
«Мне пока что очень тяжело в себя прийти. Но я работаю над этим. По мере возможности следил за нашим футболом. В печали, если честно. Хотя и позитива хватает».
Дмитрию 36 лет, он бывший сотрудник «Народной газеты», где писал на социальные темы и об ИТ-индустрии. Но уже много лет Сельвеструк связан со спортом: он сотрудничал с изданием Football.by и ведет собственный тг-канал «Серебряный век. Футбол Беларуси».