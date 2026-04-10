закрыть
16 июля 2026, четверг, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ раскрыли последствия удара по заводу «Лукойла»

2
  • 10.04.2026, 19:37
  • 6,544
ВСУ раскрыли последствия удара по заводу «Лукойла»

Разбомбили установки.

В Силах обороны Украины сообщили о поражении логистических объектов и живой силы противника в рамках снижения его наступательного потенциала.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Украинские подразделения за прошедшие сутки и в ночь на 10 апреля нанесли серии ударов по ключевым объектам противника.

Среди пораженных целей - склад боеприпасов вблизи Охримовки в Запорожской области, логистический узел в районе Новоазовска в Донецкой области, а также склад горюче-смазочных материалов возле Ровенек в Луганской области.

Информация о масштабах нанесенных потерь уточняется.

Отдельное внимание было уделено объектам, связанным с использованием беспилотников. Огневое поражение зафиксировано по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также вблизи Новопетровки в Донецкой области.

Также под огневое воздействие попали места сосредоточения личного состава противника.

Речь идет о районах Новогригорьевки в Запорожской области, Часового Яра и Большой Новоселки в Донецкой области, Перевальска на Луганщине.

Кроме того, поражение зафиксировано на территории РФ - в районе Краснооктябрьского Курской области.

Отдельно подтверждены результаты атаки от 5 апреля по нефтеперерабатывающему предприятию «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

В результате удара выведены из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников