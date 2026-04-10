Трамп заявил о подготовке снарядов на случай провала переговоров с Ираном 7 10.04.2026, 19:54

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Президент США обвинил Иран во лжи на переговорах.

США пополняют свои корабли лучшими боеприпасами на случай провала мирных переговоров с Ираном, заявил изданию The New York Post американский президент Дональд Трамп.

«Мы проводим перезарядку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, — и мы их разнесли в пух и прах», — сказал он.

На вопрос о том, можно ли считать нынешний переговорный процесс успешным, Трамп ответил: «Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем».

Он добавил, что если сторонам не удастся добиться сделки, то Соединенные Штаты воспользуются своими кораблями.«Мы будем их использовать — и будем использовать очень эффективно», — предупредил Трамп.

По словам Трампа, публичная позиция Ирана отличается от переговорной: «Они прямо в лицо заявляют [нам], что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: «Нет, мы хотим обогащать уран».

Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля, в Пакистане.

До объявления о начале переговоров Иран выдвинул США десять требований. Трамп назвал этот список «приемлемой основой для переговоров».

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