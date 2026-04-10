Белорусы могут пройтись по «морю Геродота»5
- 10.04.2026, 20:02
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Байдарки больше не нужны.
В национальном парке «Припятский» запустили необычные экскурсии, сообщает БелТА. Исследовать «море Геродота» теперь можно не только на байдарках, рассказала специалист по туризму Ольга Зухта.
Каждую весну своими глазами увидеть разливы Припяти в Нацпарк приезжает много людей. Теперь они могут походить по пойменным вековым дубравам в сапогах.
Зухта объяснила, что этот вариант отдыха ранее прошел успешную обкатку. Его предлагали пару сезонов в тестовом варианте, но в индивидуальном формате.
Высокий спрос определил судьбу пеших прогулок по «морю». Формат запустили на полную, а все выходные до лета уже расписаны. По Припяти уже прогулялось 100 человек, а записаться успело еще около 100).
На этом в Нацпарке решили не останавливаться, открыли сафари-тур, а также закупили квадроциклы.
«Запустим маршруты по пойменным лугам вдоль старичных озер, которых на территории Национального парка 540. Выглядят они шикарно», – заявила Зухта.
Любителям более размеренного отдыха также есть что предложить – велосипедный маршрут «Пойменные дубравы» и экотропа «Пойма Припяти».
Гости не торопясь смогут обойти пойменные дубравы, заливные луга, пройтись вдоль вековых дубов-гигантов, понаблюдать за птицами и первозданными ландшафтами.
«Анонсируем маршруты фактически как музей дуба под открытым небом. Представим и исторический контекст, и биологию растений, и мифологию, и роль дуба в жизни человека. Глобальный проект рассчитываем запустить летом», – заявила специалист по экологическому туризму Ольга Харитонович.
Чтобы увидеть и в любом удобном формате насладиться величием «моря Геродота», нужно поторопиться. Разлив Припяти обычно длится до мая.