12 апреля 2026, воскресенье, 21:25
Буданов о встрече лидеров Украины и РФ: Поверьте, это произойдет

5
  • 10.04.2026, 20:10
  • 6,598
Буданов о встрече лидеров Украины и РФ: Поверьте, это произойдет
Кирилл Буданов

По его словам, россияне это понимают.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в совместном интервью корреспондентам «Укринформа» и «Новини.LIVE», опубликованном 10 апреля, прокомментировал вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина.

Буданов высказал мнение о встрече лидеров после вопроса о том, есть ли шанс на возобновление мирных переговоров в трехстороннем формате (Украина, США, РФ) и насколько этот шанс велик.

«Вы понимаете, что мы не можем поставить точку – ни положительную, ни отрицательную – без личной встречи [лидеров стран], и россияне это тоже понимают. Поверьте, все это все равно произойдет», – заверил глава ОП.

На уточнение, имеет ли он в виду встречу Зеленского с Путиным, Буданов ответил: «Лидеры должны вообще последнюю точку поставить. Будем на это надеяться».

