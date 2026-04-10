Буданов о встрече лидеров Украины и РФ: Поверьте, это произойдет

Буданов о встрече лидеров Украины и РФ: Поверьте, это произойдет5
- 10.04.2026, 20:10
По его словам, россияне это понимают.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в совместном интервью корреспондентам «Укринформа» и «Новини.LIVE», опубликованном 10 апреля, прокомментировал вероятность встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина.
Буданов высказал мнение о встрече лидеров после вопроса о том, есть ли шанс на возобновление мирных переговоров в трехстороннем формате (Украина, США, РФ) и насколько этот шанс велик.
«Вы понимаете, что мы не можем поставить точку – ни положительную, ни отрицательную – без личной встречи [лидеров стран], и россияне это тоже понимают. Поверьте, все это все равно произойдет», – заверил глава ОП.
На уточнение, имеет ли он в виду встречу Зеленского с Путиным, Буданов ответил: «Лидеры должны вообще последнюю точку поставить. Будем на это надеяться».