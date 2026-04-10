В Instagram разрешили редактировать комментарии 10.04.2026, 20:23

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Как работает новая функция.

Instagram представил небольшое, но долгожданное обновление, позволяющее пользователям редактировать свои комментарии. Функция стала одним из самых частых запросов аудитории, поскольку ранее пользователям приходилось удалять комментарии и публиковать их заново из-за ошибок или опечаток.

Согласно объявлению, теперь у пользователей есть возможность редактировать комментарии в течение 15 минут после публикации. В этот промежуток времени изменения можно вносить неограниченное количество раз, пишет «Зеркало».

При этом после редактирования комментария другие пользователи смогут видеть, что текст был изменен, однако доступ к предыдущей версии содержимого не предоставляется. Это отличает Instagram от некоторых других сервисов, где сохраняется история правок.

Отдельно отмечается, что редактирование распространяется только на текст. Если комментарий содержит изображение, изменить его невозможно — корректировке подлежит лишь текстовая часть.

Хотя обновление выглядит незначительным, в компании подчеркивают, что оно является частью более широкой стратегии по улучшению пользовательского опыта и устранению давних неудобств. По данным TechCrunch, некоторые пользователи уже ранее замечали тестирование этой функции.

Параллельно Instagram также объявил о дополнительных мерах по ограничению контента для подростковых аккаунтов, ориентируясь на возрастные рейтинги «13+». Эти изменения происходят на фоне усиливающегося внимания регуляторов и общественности к влиянию социальных сетей на несовершеннолетних, отмечает издание.

Ранее компания Meta столкнулась с рядом судебных решений. В одном из дел в США суд признал ее ответственной за угрозу безопасности детей, а в другом — присяжные пришли к выводу, что приложения компании могут вызывать зависимость у подростков и негативно влиять на психическое здоровье. Кроме того, в различных штатах США продолжаются многочисленные судебные разбирательства, связанные с деятельностью платформы.

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