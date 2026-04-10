Испания заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра» 9 10.04.2026, 20:24

5,120

По мнению Мадрида, единая армия — единственный способ для «средних держав» в ЕС отстоять свои права.

Испания готова внести вклад в создание единой армии Европы, заявил испанский премьер Педро Санчес на формуе European Pulse, его речи опубликовало агентство Europa Press. По мнению Санчеса, единая армия — единственный способ для «средних держав» в Евросоюзе отстоять свои права.

«Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, но уже завтра», — сказал он.

По словам Санчеса, вступление в общую европейскую армию — это не вопрос желания. «В наши дни у «средних держав», которые входят в ЕС, есть только один способ заявить о своей безопасности и защищенности: создать общую оборону и совместно устранить наши неуязвимости. В противном случае мы дадим возможность остальным этими уязвимостями воспользоваться», — заявил он.

Ранее Politico сообщило, что депутаты партии Volt Europa в Европарламенте предложили лидерам ЕС создать единую армию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com