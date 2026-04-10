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Испания заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра»

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  • 10.04.2026, 20:24
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Испания заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра»

По мнению Мадрида, единая армия — единственный способ для «средних держав» в ЕС отстоять свои права.

Испания готова внести вклад в создание единой армии Европы, заявил испанский премьер Педро Санчес на формуе European Pulse, его речи опубликовало агентство Europa Press. По мнению Санчеса, единая армия — единственный способ для «средних держав» в Евросоюзе отстоять свои права.

«Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, но уже завтра», — сказал он.

По словам Санчеса, вступление в общую европейскую армию — это не вопрос желания. «В наши дни у «средних держав», которые входят в ЕС, есть только один способ заявить о своей безопасности и защищенности: создать общую оборону и совместно устранить наши неуязвимости. В противном случае мы дадим возможность остальным этими уязвимостями воспользоваться», — заявил он.

Ранее Politico сообщило, что депутаты партии Volt Europa в Европарламенте предложили лидерам ЕС создать единую армию.

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