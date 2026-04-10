Экипаж Artemis-2 просмотрел «Проект «Аве Мария» перед полетом 10.04.2026, 20:39

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Постер фильма Проект «Аве Мария»

Фото: Амазонка MGM Studios

Показ научно-фантастического блокбастера прошел во время карантина.

Космический корабль НАСА «Орион» вместе с экипажем миссии Artemis-2 успешно завершил исторический облет Луны. В процессе астронавты успели просмотреть новый сериал, передает New Voice.

Как стало известно, перед стартом, во время пребывания на карантине в Космическом центре имени Кеннеди, экипаж получил особый подарок — закрытый показ научно-фантастического блокбастера «Проект «Аве Мария».

Лента, снятая по мотивам одноименного романа Энди Уэйра, рассказывает об учителе и биологе Райланде Грейсе (в исполнении Райана Гослинга), который отправляется в глубокий космос, чтобы спасти человечество от глобальной угрозы.

Астронавт Джереми Хансен во время прямого эфира с борта корабля отметил, что фильм стал чрезвычайным источником вдохновения для всей команды. По его словам, послание картины о сотрудничестве, самопожертвовании и надежде глубоко отозвалось в сердцах экипажа перед их собственным 10-дневным путешествием. Хансен подчеркнул, что актерская игра Гослинга является выдающимся примером того, как искусство и наука отражают друг друга.

Исполнитель главной роли Райан Гослинг также не остался в стороне и записал специальное видеообращение для трех американских и одного канадского астронавтов. Он отметил, что экипаж «Артемиды-2» фактически воплощает в жизнь сценарии, которые кинематограф только пытается воспроизвести, удаляясь от Земли дальше, чем любой человек в истории.

Сейчас спасательные службы уже готовятся встречать героев у побережья Сан-Диего, завершая эту знаковую главу в освоении космоса.

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