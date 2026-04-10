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Миллион фанатов выстроились в очередь за билетами на концерт Селин Дион

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  • 10.04.2026, 21:03
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Миллион фанатов выстроились в очередь за билетами на концерт Селин Дион
Селин Дион
Фото: Getty Images

58-летняя канадская певица недавно объявила о своем возвращении на сцену.

Фанаты канадской певицы Селин Дион выстроились в онлайн-очередь из более чем миллиона человек за билетами на ее концерты в Париже. Об этом сообщило издание Metro.

58-летняя артистка недавно объявила о своем возвращении на сцену с 16 концертами, которые пройдут в Париже в сентябре и октябре.

Билеты поступили в продажу в 10 утра 10 апреля, и нельзя отрицать. Сейчас в очереди у билетных операторов стоят более миллиона человек, а всего на уведомления о предварительной продаже билетов после анонса подписались девять миллионов фанатов.

Селин Дион вернется на сцену впервые с церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила несколько десятков концертов.

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