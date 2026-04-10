Более 80% европейцев остерегаются доверять свои данные компаниям из США и Китая

Более 80% европейцев остерегаются доверять свои данные компаниям из США и Китая8
- 10.04.2026, 21:10
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Опрос.
По крайней мере в шести европейских странах более 80% опрошенных имеют опасения по поводу того, что компании из США и Китая не будут ответственно обращаться с вверенными им персональными данными пользователей.
Как сообщает Politico, такими оказались результаты опроса European Pulse, который проводился в шести крупных странах ЕС.
84% опрошенных ответили, что не доверяют американским технологическим компаниям в том, что они ответственно будут распоряжаться их персональными данными. Относительно китайских компаний так ответили 93%.
Доверие к европейским компаниям выше, но и здесь только 51% сказали, что доверяют им. В ответственное обращение с данными национальных госорганов верят 45%, даже меньше.
Опрос охватил почти 6700 респондентов в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Сбор данных проводился 13-21 марта.
Самое высокое недоверие к американским и китайским компаниям – среди немцев (91% в отношении технологических компаний из США, 98% – Китая). Наименее негативным отношение оказалось среди поляков – американским компаниям доверяют 38%, китайским – 20%.
К европейским цифровым компаниям самое высокое доверие в Бельгии, где в их ответственную политику обращения с данными верят 59% опрошенных.