Новая система пересечения границы заработала во всех пунктах пропуска стран ЕС 7 10.04.2026, 21:29

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На заметку белорусам.

Во всех пунктах пропуска стран – членов Евросоюза 10 апреля заработала новая биометрическая система пересечения границы Entry/Exit System (EES). Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

EES регистрирует всех граждан третьих стран, в том числе Беларуси, которые пересекают границу Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода). Она собирает биографические и биометрические данные путешественников и информацию о путешествиях, заменяя старую систему со штампами в паспорте. Благодаря этому пограничники получают точные записи о каждом пересечении границы.

Система помогает быстро определять тех, кто остался дольше разрешенного срока, а также случаи мошенничества с документами и личными данными. Регистрация путешественника через EES занимает в среднем 70 секунд.

В ЕК напомнили, что постепенное внедрение системы началось в октябре 2025 года. С момента ее введения зарегистрировали более 52 млн въездов и выездов. Более 27 тыс. человек отказали во въезде, из них почти 700 идентифицировали как представляющих угрозу безопасности ЕС, говорится в релизе.

Ранее еврокомиссары отмечали, что план по сбору биометрических данных является частью более широкой программы ЕС «Умная граница». Такая конфигурация, прогнозировали, поможет ускорить въезд предварительно одобренных лиц, часто путешествующих из стран, не входящих в ЕС. Также она позволит бороться с нелегальной миграцией.

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