Польша перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем 5 10.04.2026, 21:38

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Во второй раз за неделю.

Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом в соцсети Х написал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Вечером (9 апреля. — Ред.) пара наших самолетов F-16 осуществила очередной на этой неделе перехват российского разведывательного самолета Ил-20, который выполнял полеты над Балтийским морем», — сообщил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что такие действия являются провокациями со стороны России, направленными на испытание систем противовоздушной обороны Польши.

«Благодаря постоянной боевой готовности пилотов, военнослужащих и наземного персонала польское небо остается безопасным. Вооруженные силы Польши ежедневно готовы к немедленной реакции и защите воздушного пространства», — добавил министр обороны.

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