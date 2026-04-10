В Минске необычное дело о живой рыбе на миллионы дошло до суда 3 10.04.2026, 21:51

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В накладных указали полстраны вместо адреса.

В Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску рассказали о результатах проверки компании из Гомельской области, которая занималась выездной торговлей рыбной продукцией, включая живую рыбу. У нее нашлись самые разные нарушения, передает «Зеркало».

Прежде всего, предприниматели принимали наличную выручку без использования кассового оборудования, хотя оно у них было. Кроме того, на месте торговли отсутствовали накладные на продукцию.

Более того, как выяснилось, с ноября 2024 года компания фактически не оформляла должным образом документы на поставку и реализацию товара. В представленных накладных в графе «пункт разгрузки» указывался адрес — «Минск, Минская область», без конкретного места.

«То есть территория, на которой проживает порядка 4 000 000 жителей страны», — добавили в налоговой и уточнили, что все документы подписывал директор, подтверждая получение товара.

Подобные формулировки не соответствуют требованиям законодательства: в документах должны быть указаны точные адреса погрузки и разгрузки, а также лица, ответственные за операции.

В результате материалы проверки направлены в Экономический суд Минска. Предметом разбирательства станет товар на сумму более 1,5 млн рублей, реализованный без надлежащего документального оформления.

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Сейчас максимальное наказание — штраф до 50% от стоимости предмета нарушения.

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