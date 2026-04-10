Испания ответила на ультиматум США по Ормузскому проливу 16 10.04.2026, 22:07

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Как Мадрид отреагировал на угрозы Трампа?

Ормузский пролив не входит в компетенцию НАТО, и Альянс не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, сообщает Euronews.

Позиция Испании по ультиматуму Трампа относительно ультиматума Трампа

По словам Альбареса, обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе выходит за пределы сферы действий НАТО. Глава МИД подчеркнул, что союзники не были проинформированы о планах США и с ними не консультировались.

«НАТО не участвует в этой войне. Ближний Восток не входит в сферу действий НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники выразили такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне», - подчеркнул министр.

Эти заявления прозвучали в ответ на давление президента США Дональда Трампа, который требует от союзников более активных действий в регионе. Трамп ранее критиковал Альянс за бездействие и даже угрожал выходом США из организации.

Несмотря на сопротивление Испании, Генсек НАТО Марк Рютте пытается побудить страны-члены к созданию специальной миссии. США ожидают от партнеров конкретных шагов для разблокирования пролива, где сейчас заблокировано около 2000 судов.

Из-за отсутствия консенсуса внутри НАТО, Великобритания начала формирование отдельной «коалиции желающих». К ней уже готовы присоединиться более 40 стран, чтобы восстановить безопасность судоходства в обход официальных структур Альянса.

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