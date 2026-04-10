В Антарктике нашли остров, которого нет на морских картах 6 10.04.2026, 22:18

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На спутниковых снимках остров почти сливался с окружающими айсбергами из-за ледяного покрова.

Участники международной экспедиции на ледоколе Polarstern обнаружили в море Уэдделла остров, который до сих пор не был нанесен на морские карты. Сейчас ученые готовят данные, чтобы новый участок суши официально появился в международных навигационных базах.

Экспедиция из 93 человек работает в северо-западной части моря Уэдделла с 8 февраля 2026 года. Основная задача команды – изучать отток льда и воды от шельфового ледника Ларсена и изменения морского льда в этом районе. Неожиданная находка случилась, когда исследователям пришлось прервать работы из-за плохой погоды и искать укрытие у острова Жоинвиль.

На карте в этом месте была отмечена лишь опасная для судоходства зона. Что именно скрывается за этим предупреждением, было непонятно. Сначала объект приняли за грязный айсберг, но при ближайшем рассмотрении стало ясно: это скала, а затем и целый остров.

Ледокол подошел к нему на расстояние около 150 метров. Ученые обошли остров, обследовали дно многолучевым эхолотом и подняли дрон, чтобы получить снимки береговой линии и модель рельефа. Это стало первым систематическим описанием находки.

По предварительным данным, длина острова составляет около 130 метров, ширина – 50 метров, а высота над водой – примерно 16 метров. При этом исследователи до сих пор не понимают, почему в одних наборах данных этот объект значился как опасная зона, а в других вообще не был обозначен как суша. Более того, его положение на карте отличалось от реального примерно на одну морскую милю.

Ученые объясняют, что на спутниковых снимках остров почти сливался с окружающими айсбергами из-за ледяного покрова. Теперь команде предстоит пройти процедуру присвоения названия. Точное местоположение острова обещают опубликовать после завершения этой процедуры, а затем внести его в международные морские карты.

Помимо этой находки, экспедиция собирает данные о состоянии морского льда и водных масс в море Уэдделла. По словам участников рейса, в последние годы в этом районе заметно сократилась площадь летнего морского льда, а сам лед местами выглядит почти по-арктически – с сильным поверхностным таянием и множеством талых участков.

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