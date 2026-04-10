Трамп обвинил Иран в «вымогательстве денег у всего мира» 31 10.04.2026, 22:27

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Дональд Трамп

Президент США выступил с резким заявлением.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана, оценив его позиции в текущем геополитическом противостоянии как крайне слабые.

В опубликованном обращении Трамп заявил, что, по его мнению, иранские власти «не осознают, что у них нет козырей», за исключением «краткосрочного вымогательства денег у всего мира с использованием международных водных путей».

Он также подчеркнул, что, по его оценке, единственным фактором, который в настоящее время позволяет Ирану сохранять свою позицию, является возможность вести переговоры.

«Единственная причина, по которой они сегодня живы, — это чтобы вести переговоры», — заявил Дональд Трамп.

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