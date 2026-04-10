В РФ у двух бывших кубанских депутатов изъяли 500 домов и участков и более 80 компаний 15 10.04.2026, 22:39

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Стоимость конфискованного превышает $1 миллиард.

Суд обратил в доход государства имущество бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. У Сидюкова изъяты активы на 62,5 млрд рублей, у Фурсы — на 19 млрд рублей. Общая стоимость конфискованного превышает 81 млрд рублей (более 1 млрд долларов по актуальному курсу).

В число изъятого вошли 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, а также наличные деньги, средства на банковских счетах, транспорт, ценные бумаги, драгоценности и предметы роскоши.

Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Краснодара по иску Генпрокуратуры к Фурсе, Сидюкову, а также Андрею Коробке — бывшему вице-губернатору Кубани. Заседание прошло без личного участия ответчиков: Фурса и Сидюков прислали адвокатов, а Коробка находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, пишет «Коммерсантъ».

По данным надзорного ведомства, Коробка, Фурса и Сидюков использовали служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения. Представитель ГП заявил, что до 2012 года бизнес каждого из них приносил не более 10 млн рублей в год, а после прихода во власть они быстро сформировали многомиллиардные активы за счёт государственной и муниципальной собственности.

В частности, в 2016 году Коробка пролоббировал передачу 11 тыс. га земель федеральных рисоводческих предприятий в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого является Сидюков. Ещё 6 тыс. га по такой же схеме отошли подконтрольной ему агрофирме «Марьянская». Другой проект Коробка реализовал с Фурсой: под контроль предпринимателя перешёл «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат» с земельным банком в 25 тыс. га. Кроме того, по требованию вице-губернатора в 2018 году был закрыт стратегический элеватор в Краснодаре, на месте которого затем построили элитные жилые комплексы «Все свои» и «Все свои-VIP».

Антикоррупционная кампания на Кубани началась в 2025 году. Ранее суд изъял активы у других чиновников, включая депутатов Госдумы и мэра Сочи. Коробка занимал пост вице-губернатора с 2015 года. По данным источников «Коммерсанта», следствие полагает, что у него были «высокопоставленные покровители», но их имена не раскрываются.

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