На Минском море понизился уровень воды и изменилась береговая линия 3 10.04.2026, 23:31

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Что там происходит?

На Заславском водохранилище, или Минском море, идет масштабная реконструкция гидротехнического комплекса — в первую очередь водосброса, плотины и здания ГЭС «Гонолес», пишет «Онлайнер».

Именно из-за этих работ в некоторых местах изменился вид береговой линии: появились насыпи, «косы» и временно пониженный уровень воды. Но полностью водохранилище не осушают — речь идёт о поэтапном ремонте, чтобы минимизировать влияние на зону отдыха.

Работы начались после продолжительной подготовки: еще с 2016 года шло проектирование и обследование гидросистемы. Во время проверок выявили проблемы с бетонными конструкциями, береговыми укреплениями и дренажной системой. В 2024 году даже временно понижали уровень воды, чтобы провести часть технических работ.

Сейчас идет один из ключевых этапов — строительство временной дамбы. Её длина должна составить около 830 метров, а высота — до 12 метров. Работы ведутся поэтапно, параллельно продолжает работать ГЭС.

Также из-за строительной техники перекрыли один из подходов к воде со стороны железнодорожной станции. Это сделано из соображений безопасности, так как там движется техника.

Власти заявляют, что часть закрытых участков планируют открыть к лету, но временные ограничения могут возвращаться, если этого потребуют строительные работы.

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